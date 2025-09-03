В Сумской области пропали почти 250 ВСУшников
РИАН: 250 бойцов ВСУ из 41-й мехбригады пропали в Сумской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Около 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
Подсчёты вели сами родственники военных, анализируя публикации в тематических группах по поиску пропавших.
«При этом это только те, чьи фамилии засветились в интернете. Реальная цифра намного больше, и это без учёта погибших и раненых», — уточнил источник в российских силовых структурах.
Подразделения 41-й мехбригады весной перебросили в село Яблоновка Сумской области. Там украинские военные пытались удержать оборону, но понесли серьёзные потери и были вынуждены отступить.
Ранее на видео сняли «огненный ад» ВСУ в Волчанске после налёта авиации. Подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области оказались в «огненном аду» после групповых ударов Армии России с применением истребителей и реактивных установок ТОС «Солнцепёк». В этом же рарйоне «Солнцепёки» успешно поразили три укреплённые позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.