«‎Похоронить нацистов»: На видео сняли «огненный ад‎» ВСУ в Волчанске после налёта авиации

Подразделения ВСУ в Волчанске Харьковской области Украины оказались в «‎огненном аду» после групповых ударов Армии России с применением истребителей и реактивных установок ТОС «Солнцепёк». Об этом отчиталась группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

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«На левобережье Волчанска идёт активная отработка позиций противника. В ход идёт артиллерия, авиация и «Солнцепёки». Все для того, чтоб похоронить нацистов, у кого не хватило сообразительности сбежать или сдаться в плен», — докладывают «Бесстрашные» с передовой.