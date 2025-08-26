«Похоронить нацистов»: На видео сняли «огненный ад» ВСУ в Волчанске после налёта авиации
Появилось видео огненного ада, в который попали подразделения ВСУ в Волчанске
Обложка © president.gov.ua
Подразделения ВСУ в Волчанске Харьковской области Украины оказались в «огненном аду» после групповых ударов Армии России с применением истребителей и реактивных установок ТОС «Солнцепёк». Об этом отчиталась группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
Видео © «Северный ветер»
«На левобережье Волчанска идёт активная отработка позиций противника. В ход идёт артиллерия, авиация и «Солнцепёки». Все для того, чтоб похоронить нацистов, у кого не хватило сообразительности сбежать или сдаться в плен», — докладывают «Бесстрашные» с передовой.
В этом же рарйоне «Солнцепёки» успешно поразили три укреплённые позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины. Подразделения «Север» нанесли несколько точечных ударов, поразив скопления украинских боевиков на участке Меловое — Хатнее. В результате интенсивного обстрела три ключевых позиции штурмовой роты были полностью подавлены. Тем временем ВС РФ подошли к окраинам Купянска.