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Опубликовано 26 августа 2025, 09:02
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«‎Похоронить нацистов»: На видео сняли «огненный ад‎» ВСУ в Волчанске после налёта авиации

Появилось видео огненного ада, в который попали подразделения ВСУ в Волчанске

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Подразделения ВСУ в Волчанске Харьковской области Украины оказались в «‎огненном аду» после групповых ударов Армии России с применением истребителей и реактивных установок ТОС «Солнцепёк». Об этом отчиталась группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Видео © «Северный ветер»

«На левобережье Волчанска идёт активная отработка позиций противника. В ход идёт артиллерия, авиация и «Солнцепёки». Все для того, чтоб похоронить нацистов, у кого не хватило сообразительности сбежать или сдаться в плен», — докладывают «Бесстрашные» с передовой.

В этом же рарйоне «Солнцепёки» успешно поразили три укреплённые позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины. Подразделения «Север» нанесли несколько точечных ударов, поразив скопления украинских боевиков на участке Меловое — Хатнее. В результате интенсивного обстрела три ключевых позиции штурмовой роты были полностью подавлены. Тем временем ВС РФ подошли к окраинам Купянска.

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Андрей Бражников
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