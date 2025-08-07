Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 07:15

Огненный удар «Солнцепёков» сковал силы украинской роты «Шквал» под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В районе населённого пункта Хатнее Харьковской области реактивные установки ТОС «Солнцепёк» успешно поразили три укреплённые позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

На фронтовом участке Меловое-Хатнее бойцы подразделения «Север» нанесли несколько точечных ударов, поразив скопления украинских боевиков. В результате интенсивного обстрела три ключевых позиции штурмовой роты были полностью подавлены.

В ответ украинские формирования стрелять не стали, сосредоточившись на укреплении уже занятых ими позиций, рассказали TАСС в силовых структурах.

Ранее военный эксперт заявил, что Российская армия до конца года вполне вероятно освободит Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Также ВС РФ могут создать буферные зоны в четырёх других регионах Украины. При этом темпы наступления замедлятся с приходом холодов.

Владимир Озеров
