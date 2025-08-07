В районе населённого пункта Хатнее Харьковской области реактивные установки ТОС «Солнцепёк» успешно поразили три укреплённые позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

На фронтовом участке Меловое-Хатнее бойцы подразделения «Север» нанесли несколько точечных ударов, поразив скопления украинских боевиков. В результате интенсивного обстрела три ключевых позиции штурмовой роты были полностью подавлены.

В ответ украинские формирования стрелять не стали, сосредоточившись на укреплении уже занятых ими позиций, рассказали TАСС в силовых структурах.