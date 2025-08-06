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6 августа, 11:48

«Манёвры по-новому»: Первые российские военные прибыли на учения «Запад-2025» в Белоруссию

В Белоруссию приехал первый эшелон с военными ВС РФ для учений Запад-2025

Первый эшелон с военными ВС РФ прибыл в Белоруссию для учений «Запад-2025». Обложка © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

Первый эшелон с военными ВС РФ прибыл в Белоруссию для учений «Запад-2025». Обложка © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

В Белоруссию прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой ВС России для участия в стратегических учениях «Запад-2025», которые состоятся в сентябре. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Первый эшелон с военными ВС РФ прибыл в Белоруссию для учений «Запад-2025». Заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко. Фото © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

Первый эшелон с военными ВС РФ прибыл в Белоруссию для учений «Запад-2025». Заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко. Фото © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

«В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов», — сказал заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко.

Встреча первых российских военных прошла в торжественной обстановке. Прибывшее подразделение уже не раз участвовало в международных манёврах вместе с белорусскими коллегами. Военные подчеркнули маневренность и слаженность при развёртывании войск. Сейчас стороны завершают подготовительный этап перед стартом учений.

В Белоруссии стартовали учения войск ВВС и ПВО
В Белоруссии стартовали учения войск ВВС и ПВО

Ранее сообщалось, что в Минске впервые был сбит беспилотник. Инцидент произошёл около 2:30 ночи в районе улицы Матусевича. Дежурные силы ПВО зафиксировали неопознанную воздушную цель и пресекли её полёт. Пострадавших в результате происшествия нет.

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Милена Скрипальщикова
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