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6 августа, 06:21

В Белоруссии стартовали учения войск ВВС и ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

В Белоруссии с 6 по 30 августа пройдут оперативно-тактические учения с участием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны под руководством заместителя командующего Михаила Матросова, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Согласно информации, на первом этапе учений соединения авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск будут отрабатывать задачи по обеспечению противовоздушной защиты войск и ключевых объектов, отражению атак условного противника и выполнению маневров зенитных подразделений.

На втором этапе, после передислокации боевых расчетов и авиации на российский полигон Ашулук, состоится активная фаза учений, включающая боевые стрельбы.

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Ранее завершились одиннадцатые по счёту совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие-2025» на Дальнем Востоке. Эти манёвры призваны укрепить стратегическое партнёрство и повысить операционную совместимость флотов двух стран.

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Оксана Попова
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