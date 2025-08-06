В Белоруссии стартовали учения войск ВВС и ПВО

В Белоруссии с 6 по 30 августа пройдут оперативно-тактические учения с участием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны под руководством заместителя командующего Михаила Матросова, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Согласно информации, на первом этапе учений соединения авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск будут отрабатывать задачи по обеспечению противовоздушной защиты войск и ключевых объектов, отражению атак условного противника и выполнению маневров зенитных подразделений.

На втором этапе, после передислокации боевых расчетов и авиации на российский полигон Ашулук, состоится активная фаза учений, включающая боевые стрельбы.