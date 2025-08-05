Россия и Китай отработали противолодочные манёвры на Чёрном море
Ъ: РФ и КНР дали ответ на заявления Трампа, проведя совместные учения ВМФ
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Одиннадцатые по счёту совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие-2025» завершаются 5 августа на Дальнем Востоке. Эти манёвры призваны укрепить стратегическое партнёрство и повысить операционную совместимость флотов двух стран. Их старт, как сообщает «Коммерсант», совпал с днём, когда президент США Дональд Трамп сделал заявление о переброске атомных подлодок к российским берегам, что придало учениям ещё большее значение. Основное внимание было уделено противолодочной борьбе и организации противовоздушной обороны.
Учения проходят в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Для их проведения задействовали значительные силы, включая крупные надводные корабли, спасательные суда, авиацию, морскую пехоту и подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» от обеих стран.
Российский военно-морской флот был представлен противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц», корветом «Громкий» и спасательным судном «Игорь Белоусов». Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая участвовали эсминцы «Шаосин» и «Урумчи», судно снабжения «Цяньдао» и спасательное судно «Сиху».
Первые два дня были посвящены штабным тренировкам по планированию. Затем, с 3 августа, корабли вышли в залив Петра Великого для отработки совместных действий, артиллерийских стрельб и обмена данными. Особое внимание уделялось спасению подлодок и уничтожению условных вражеских субмарин.
По завершении текущих учений, часть кораблей планируется задействовать в совместном патрулировании международных вод Тихого океана, что станет уже шестым подобным событием в истории российско-китайского военно-морского взаимодействия.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о решении направить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» в ответ на «крайне провокационные заявления» зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Это решение связано с эскалацией напряжённости в отношениях между США и Россией, вызванной публичной перепалкой между Трампом и Медведевым на фоне продолжающегося конфликта на Украине.