Россия и Китай отработали противолодочные манёвры на Чёрном море

Одиннадцатые по счёту совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие-2025» завершаются 5 августа на Дальнем Востоке. Эти манёвры призваны укрепить стратегическое партнёрство и повысить операционную совместимость флотов двух стран. Их старт, как сообщает «Коммерсант», совпал с днём, когда президент США Дональд Трамп сделал заявление о переброске атомных подлодок к российским берегам, что придало учениям ещё большее значение. Основное внимание было уделено противолодочной борьбе и организации противовоздушной обороны.

Учения проходят в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Для их проведения задействовали значительные силы, включая крупные надводные корабли, спасательные суда, авиацию, морскую пехоту и подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» от обеих стран.

Российский военно-морской флот был представлен противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц», корветом «Громкий» и спасательным судном «Игорь Белоусов». Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая участвовали эсминцы «Шаосин» и «Урумчи», судно снабжения «Цяньдао» и спасательное судно «Сиху».

Первые два дня были посвящены штабным тренировкам по планированию. Затем, с 3 августа, корабли вышли в залив Петра Великого для отработки совместных действий, артиллерийских стрельб и обмена данными. Особое внимание уделялось спасению подлодок и уничтожению условных вражеских субмарин.