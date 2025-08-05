«Чтобы не случилось страшного»: В РФ ожидают новое заявление Трампа по ультиматуму
Полковник Рушанский: Трамп может снова сдвинуть срок объявленного РФ ультиматума
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В ближайшие несколько дней президент США Дональд Трамп сделает ещё одно заявление относительно поставленного России ультиматума. Американский лидер может опять озвучить новый срок на достижение сделки по Украине. Такое предположение озвучил полковник запаса ВС РФ Евгений Рушанский.
Евгений Рушанский считает, что глава Штатов передвинет срок ультиматума по Украине. Видео © Telegram / Радио Sputnik
«За эти 2-3 дня оставшиеся Трамп сделает ещё одно заявление, которое будет либо отодвигать срок ультиматума, либо повторит то, что уже не раз заявлял: какие бы санкции США не ввели, Россия научилась с ними справляться и может даже не среагировать на них», — рассказал эксперт в разговоре с радио Sputnik.
Поэтому американский лидер может сказать, что Белый дом ждёт от РФ ответного шага. Вашингтон заявит, что подождёт ответа Москвы, чтобы не случилось «самого страшного» — дедлайна Трампа, заключил Рушанский.
Напомним, в конце июля глава США урезал срок для мирной сделки по Украине с 50 до 10 дней. Президент Штатов подчеркнул, что нацелен на поиск мирного решения и компромисса, но не видит никакого прогресса в урегулировании конфликта. При этом западные СМИ высказывают предположение, что ультиматум хозяина Белого дома может обернуться в пользу России.