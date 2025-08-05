«Чтобы не случилось страшного»: В РФ ожидают новое заявление Трампа по ультиматуму

В ближайшие несколько дней президент США Дональд Трамп сделает ещё одно заявление относительно поставленного России ультиматума. Американский лидер может опять озвучить новый срок на достижение сделки по Украине. Такое предположение озвучил полковник запаса ВС РФ Евгений Рушанский.

«За эти 2-3 дня оставшиеся Трамп сделает ещё одно заявление, которое будет либо отодвигать срок ультиматума, либо повторит то, что уже не раз заявлял: какие бы санкции США не ввели, Россия научилась с ними справляться и может даже не среагировать на них», — рассказал эксперт в разговоре с радио Sputnik.