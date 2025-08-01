Белоруссия создаёт новую бригаду для защиты самого «беспокойного» участка границы
ВС Белоруссия формируют новую бригаду Сил спецопераций у границы с Украиной
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В Белоруссии началось формирование новой бригады, которая будет дислоцирована в Гомельской области у украинской границы. Об этом объявил командующий Силами спецопераций Вооружённых сил республики генерал-майор Вадим Денисенко.
«Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», – отметил белорусский военачальник в интервью телеканалу «Первый информационный».
По словам Денисенко, один батальон уже укомплектован, 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада будет сформирована полностью до конца текущего года.
Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова при любом раскладе помочь России в переговорном процессе по Украине. Минск поддержит Москву, если это будет необходимо. Такая договорённость среди лидеров двух государств есть уже давно.