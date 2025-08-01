Белоруссия создаёт новую бригаду для защиты самого «‎беспокойного» участка границы

В Белоруссии началось формирование новой бригады, которая будет дислоцирована в Гомельской области у украинской границы. Об этом объявил командующий Силами спецопераций Вооружённых сил республики генерал-майор Вадим Денисенко.

«Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», – отметил белорусский военачальник в интервью телеканалу «Первый информационный».

По словам Денисенко, один батальон уже укомплектован, 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада будет сформирована полностью до конца текущего года.