Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 12:37

Белоруссия создаёт новую бригаду для защиты самого «‎беспокойного» участка границы

ВС Белоруссия формируют новую бригаду Сил спецопераций у границы с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

В Белоруссии началось формирование новой бригады, которая будет дислоцирована в Гомельской области у украинской границы. Об этом объявил командующий Силами спецопераций Вооружённых сил республики генерал-майор Вадим Денисенко.

«Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», – отметил белорусский военачальник в интервью телеканалу «Первый информационный».

По словам Денисенко, один батальон уже укомплектован, 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада будет сформирована полностью до конца текущего года.

Лукашенко: Никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени
Лукашенко: Никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова при любом раскладе помочь России в переговорном процессе по Украине. Минск поддержит Москву, если это будет необходимо. Такая договорённость среди лидеров двух государств есть уже давно.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar