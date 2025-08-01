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Регион
1 августа, 11:53

Лукашенко: Никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одной силе в мире не удастся сломить Россию и Беларусь. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным.

«И Россия, и Беларусь совершили серьёзный поворот. Уверен, время расставит всё по местам, и мир еще оценит сделанное. В начале 2020-х представить такое было невозможно. Но мы справились. Мы живем, и будем жить. Никто не сможет поставить нас на колени — мы твердо настроены защищать свои интересы», — подчеркнул Лукашенко.

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Ранее Путин и Лукашенко на Валааме посетили молебен о русских воинах. Лидеры посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту.

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Марина Фещенко
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