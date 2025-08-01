Лукашенко: Никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одной силе в мире не удастся сломить Россию и Беларусь. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным.

«И Россия, и Беларусь совершили серьёзный поворот. Уверен, время расставит всё по местам, и мир еще оценит сделанное. В начале 2020-х представить такое было невозможно. Но мы справились. Мы живем, и будем жить. Никто не сможет поставить нас на колени — мы твердо настроены защищать свои интересы», — подчеркнул Лукашенко.