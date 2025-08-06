«Полностью очистим»: Военный эксперт раскрыл сценарий развития СВО до конца 2025 года

Российские войска могут установить полный контроль над Донецкой, Запорожской и Херсонской областями к концу года, а также создать буферные зоны в четырёх других регионах Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Полагаю, что к исходу этого года мы должны будем полностью очистить Донецкую область, Запорожскую область, Херсонскую область и создать буферные зоны в Харьковской области, Черниговской, Днепропетровской и в Сумской», — заявил Матвийчук.

По его словам, темпы наступления ВС РФ могут замедлиться с наступлением первых заморозков. Эксперт пояснил, что это связано с усложнением логистики и манёвров в холодное время года.