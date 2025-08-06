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Регион
6 августа, 11:33

«Полностью очистим»: Военный эксперт раскрыл сценарий развития СВО до конца 2025 года

Эксперт Матвийчук: ВС РФ могут освободить три области в зоне СВО до конца года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российские войска могут установить полный контроль над Донецкой, Запорожской и Херсонской областями к концу года, а также создать буферные зоны в четырёх других регионах Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Полагаю, что к исходу этого года мы должны будем полностью очистить Донецкую область, Запорожскую область, Херсонскую область и создать буферные зоны в Харьковской области, Черниговской, Днепропетровской и в Сумской», — заявил Матвийчук.

По его словам, темпы наступления ВС РФ могут замедлиться с наступлением первых заморозков. Эксперт пояснил, что это связано с усложнением логистики и манёвров в холодное время года.

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А ранее стало известно, что Кремль рассматривает возможность приостановки нанесения воздушных ударов в качестве уступок американскому президенту Дональду Трампу. Боевые действия на суше не прекратятся. Российская армия продолжает наступательные операции, при этом стратегические задачи России в этом конфликте остаются прежними.

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Александра Мышляева
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