Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 12:53

Штурм «‎русских богатырей» из реки захлопнул адский котёл вокруг гарнизона ВСУ в Камышевахе

Советник главы ДНР: ВСУ попали в огневой мешок после потери Запорожского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

После успешного освобождения населённого пункта Запорожское подразделения российских войск «Восток» и «Центр» захлопнули адский котёл вокруг группировки ВСУ в селе Камышеваха Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Освобождением Запорожского группировка войск «Восток» берёт в огневой мешок вооружённые формирования Украины в Камышевахе», — отметил он в беседе с ТАCС.

‎Воины Черномора? Появилось эпичное видео выхода «‎русских богатырей» из воды на штурм Филии
‎Воины Черномора? Появилось эпичное видео выхода «‎русских богатырей» из воды на штурм Филии

Ранее Life.ru сообщал, что Российской армии удалось установить контроль над селом Запорожское в Днепропетровской области, выгнав оттуда украинских боевиков. А группировка войск «Центр» освободила соседний населённый пункт Филия, при этом танкисты пошли на штурм вплать по реке Волчья.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar