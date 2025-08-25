После успешного освобождения населённого пункта Запорожское подразделения российских войск «Восток» и «Центр» захлопнули адский котёл вокруг группировки ВСУ в селе Камышеваха Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.