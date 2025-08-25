Штурм «русских богатырей» из реки захлопнул адский котёл вокруг гарнизона ВСУ в Камышевахе
Советник главы ДНР: ВСУ попали в огневой мешок после потери Запорожского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
После успешного освобождения населённого пункта Запорожское подразделения российских войск «Восток» и «Центр» захлопнули адский котёл вокруг группировки ВСУ в селе Камышеваха Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Освобождением Запорожского группировка войск «Восток» берёт в огневой мешок вооружённые формирования Украины в Камышевахе», — отметил он в беседе с ТАCС.
Ранее Life.ru сообщал, что Российской армии удалось установить контроль над селом Запорожское в Днепропетровской области, выгнав оттуда украинских боевиков. А группировка войск «Центр» освободила соседний населённый пункт Филия, при этом танкисты пошли на штурм вплать по реке Волчья.