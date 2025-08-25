Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
25 августа, 10:35

‎Воины Черномора? Появилось эпичное видео выхода «‎русских богатырей» из воды на штурм Филии

МО показало видео, как ВС РФ вплавь форсировали реку Волчья при взятии Филии

Обложка © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры освобождения села Филия в Днепропетровской области, где российские богатыри решили вплавь форсировать реку Волчья. Поддержку «воинам Черномора» оказала артиллерия и беспилотники.

Освобождение села Филия. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Филия. В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника», — доложило Минобороны.

После триумфальной победы российские мотострелки развернули триколор РФ на крыше одного из зданий в центре населённого пункта сразу после того, как зачистили районы от украинских боевиков.

Российские военные вырвались из «‎котла» прямо по открытому полю, пока ВСУ рыли землю

Филия в Днепропетровской области была освобождена в ходе успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Центр» 23 августаВ этом же регионе под контроль была взята Новогеоргиевска. ВСУ бежали из села, бросив в окопах тела сотен погибших сослуживцев.

Татьяна Миссуми
