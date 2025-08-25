Минобороны РФ показало кадры освобождения села Филия в Днепропетровской области, где российские богатыри решили вплавь форсировать реку Волчья. Поддержку «воинам Черномора» оказала артиллерия и беспилотники.

После триумфальной победы российские мотострелки развернули триколор РФ на крыше одного из зданий в центре населённого пункта сразу после того, как зачистили районы от украинских боевиков.