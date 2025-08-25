Воины Черномора? Появилось эпичное видео выхода «русских богатырей» из воды на штурм Филии
МО показало видео, как ВС РФ вплавь форсировали реку Волчья при взятии Филии
Обложка © Минобороны РФ
Минобороны РФ показало кадры освобождения села Филия в Днепропетровской области, где российские богатыри решили вплавь форсировать реку Волчья. Поддержку «воинам Черномора» оказала артиллерия и беспилотники.
Освобождение села Филия. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Филия. В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника», — доложило Минобороны.
После триумфальной победы российские мотострелки развернули триколор РФ на крыше одного из зданий в центре населённого пункта сразу после того, как зачистили районы от украинских боевиков.
Филия в Днепропетровской области была освобождена в ходе успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Центр» 23 августаВ этом же регионе под контроль была взята Новогеоргиевска. ВСУ бежали из села, бросив в окопах тела сотен погибших сослуживцев.