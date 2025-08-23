Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 18:19

Российские войска достигли окраин Купянска

Ганчев: Бойцы ВС РФ подошли к окраинам Купянска Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС России достигли окраин Купянска Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что ВСУ всё-таки достаточно серьёзно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление», — приводит РИА «Новости» его слова.

По словам Ганчева, ситуация в районе Волчанска остаётся сложной, но российские войска продолжают удерживать занимаемые позиции. Он отметил, что бойцы ВС России активно препятствуют ротации украинских сил, не позволяя им подкреплять свои резервы и обеспечивать поставки боеприпасов.

Элитный спецбатальон БПЛА ВСУ сдал населённый пункт в ДНР
Элитный спецбатальон БПЛА ВСУ сдал населённый пункт в ДНР

Ранее сообщалось, что в Купянске российскими войсками был установлен контроль над важным логистическим путём, по которому шло снабжение ВСУ. К слову, наши бойцы полностью контролируют Соболевку, которая является северо-западной частью Купянска.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar