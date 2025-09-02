Мессенджер MAX
2 сентября, 05:54

Группа десантников ВСУ попала в российскую засаду в лесу под Сумами, идёт уничтожение

ВС РФ взяли в окружение группу десантников ВСУ у Садков в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Российские подразделения взяли в окружение военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в лесу у Садков в Сумской области. Об этом отчитались «Бесстрашные» из группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«В лесном массиве возле Садков бойцы ВДВ взяли в окружение группу 80 ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям «Северян». Боевикам ВСУ перекрыто снабжение (в том числе по воздуху) и пути эвакуации, идёт уничтожение противника», — докладывает подразделение.

Ранее свыше 50% личного состава 80-й ОДШБр ВСУ у Садков в Сумской области заболели из-за ухудшившейся погоды. На помощь от побратимов им рассчитывать не приходится — от других подразделений бригада отрезана, а лекарства и еда до них не долетает из-за зорких российских «птичек».

«Я сваливаю»: Слиты переговоры бойцов Нацгвардии Украины, убегаюших от сбросов под Покровском
