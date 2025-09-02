Группа десантников ВСУ попала в российскую засаду в лесу под Сумами, идёт уничтожение
ВС РФ взяли в окружение группу десантников ВСУ у Садков в Сумской области
Российские подразделения взяли в окружение военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в лесу у Садков в Сумской области. Об этом отчитались «Бесстрашные» из группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
«В лесном массиве возле Садков бойцы ВДВ взяли в окружение группу 80 ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям «Северян». Боевикам ВСУ перекрыто снабжение (в том числе по воздуху) и пути эвакуации, идёт уничтожение противника», — докладывает подразделение.
Ранее свыше 50% личного состава 80-й ОДШБр ВСУ у Садков в Сумской области заболели из-за ухудшившейся погоды. На помощь от побратимов им рассчитывать не приходится — от других подразделений бригада отрезана, а лекарства и еда до них не долетает из-за зорких российских «птичек».