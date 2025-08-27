«Я сваливаю»: Слиты переговоры бойцов Нацгвардии Украины, убегаюших от сбросов под Покровском

В финале видеоролика содержится обращение к военнослужащим ВСУ с призывом сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться к родным.

Ранее появились сообщения о том, что свыше 50% личного состава 80-й ОДШБр ВСУ у Садков в Сумской области заболели из-за ухудшившейся погоды. На помощь от товарищей им рассчитывать не приходится — от других подразделений бригада отрезана, а лекарства и еда до них не долетает из-за зорких российских «птичек».