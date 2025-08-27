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Опубликовано 27 августа 2025, 15:08

«Я сваливаю»: Слиты переговоры бойцов Нацгвардии Украины, убегаюших от сбросов под Покровском

В ДНР опубликовали радиоперехват переговоров украинских нацгвардейцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Вторая часть перехваченных переговоров бойца 14-й бригады Национальной гвардии Украины с позывным «Бабай» была обнародована пресс-службой Народной милиции ДНР. Запись содержит доклад украинского военнослужащего, чьё подразделение попало в засаду под Красноармейском.

Радиоперехват переговоров бойцов украинской Нацгвардии под Красноармейском. Видео © Народная милиция ДНР

«Группа боевиков ВСУ, попавшая в засаду ВС РФ в посадке под Красноармейском понесла тяжёлые потери — выживший боец с позывным «Бабай» передаёт офицеру на КНП о том, что его группа разгромлена ударами FPV-дронов и они вынуждены отходить в безопасное место», — говорится в публикации.

В финале видеоролика содержится обращение к военнослужащим ВСУ с призывом сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться к родным.

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Ранее появились сообщения о том, что свыше 50% личного состава 80-й ОДШБр ВСУ у Садков в Сумской области заболели из-за ухудшившейся погоды. На помощь от товарищей им рассчитывать не приходится — от других подразделений бригада отрезана, а лекарства и еда до них не долетает из-за зорких российских «птичек».

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Юрий Лысенко
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