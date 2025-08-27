При отступлении из Авдеевки в ДНР ВСУ совершили военное преступление, заявил военкор kp.ru Григорий Кубатьян. По его словам, покидая город, украинские боевики расстреляли из танка мирных жителей. Боевая машина открыла огонь по универмагу, в подвале которого прятались люди.

«Когда украинские националисты покидали Авдеевку, просто так — из злости — расстреляли из танка дом. Для части прятавшихся там мирных жителей подвал превратился в братскую могилу», — подчеркнул военный корреспондент.