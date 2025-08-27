«Подвал превратился в братскую могилу»: Стало известно, как ВСУ отомстили при уходе из Авдеевки
Военкор Кубатьян: ВСУ расстреляли из танка мирных жителей, отступая из Авдеевки
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
При отступлении из Авдеевки в ДНР ВСУ совершили военное преступление, заявил военкор kp.ru Григорий Кубатьян. По его словам, покидая город, украинские боевики расстреляли из танка мирных жителей. Боевая машина открыла огонь по универмагу, в подвале которого прятались люди.
«Когда украинские националисты покидали Авдеевку, просто так — из злости — расстреляли из танка дом. Для части прятавшихся там мирных жителей подвал превратился в братскую могилу», — подчеркнул военный корреспондент.
Тем не менее в Авдеевку постепенно возвращается мирная жизнь. Люди переезжают в город, чтобы отстроить его заново. Одна из местных жительниц показала Кубатьяну свою новую квартиру, в которой есть горячая вода, газовый баллон, новая мебель и плазменный телевизор. Прежний дом женщины пострадал из-за удара ВСУ, причём снаряд угодил прямо в детскую кровать.
Напомним, 17 февраля 2024 года ВС РФ полностью зачистили Авдеевку от ВСУ. Город был разрушен практически до основания во время боевых действий, потребовалось некоторое время, чтобы разминировать местность. По мнению эксперта, взятие Авдеевки стало ключевой точкой СВО.