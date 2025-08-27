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Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 05:19

Без лекарств и еды: Половина загнанной в «‎клещи» 80-й бригады ВСУ слегла после удара стихии

Непогода застигла врасплох 80-ю бригаду ВСУ под Сумами, половина солдат заболела

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины заболели после резкого ухудшения погоды, но от других подразделений они отрезаны, помощи ждать не от кого. Однако военным не доставляют медикаменты и еду, сообщили в группе «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«Тяжёлая ситуация на позициях 80-й одшб возле Садков. Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют», — говорят «северяне».

Согласно сведениям российских солдат, эвакуация больных ВСУшников из этого района практически невозможна, а доставить им лекарства дронами не позволяют наши расчёты FPV.

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А подразделения ВСУ в Волчанске Харьковской области Украины оказались в «‎огненном аду» после групповых ударов Армии России с применением истребителей и реактивных установок ТОС «Солнцепёк».

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Андрей Бражников
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