Житель Суджи Илья Белокрылов сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) свозили гражданское население из всего приграничного района в интернат. Боевики делали это, чтобы устранить свидетелей своих преступлений.

В 2024 году Белокрылов оказался в интернате и стал свидетелем атаки ВСУ на здание. Позже его вывезли из Курской области в Сумскую. В украинском плену он провёл ещё полгода. В результате последнего обмена между РФ и Украиной он вернулся на родину.

«Специально свозили со всего района мирное население в интернат. Думаете, спасали они (мирных жителей. — Прим. Life.ru), рискуя собой? Ребёнку ясно, что мы — живые свидетели», — приводит его слова ТАСС.