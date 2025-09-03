Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

3 сентября, 03:43

Житель Суджи рассказал, как ВСУ убирали свидетелей своих преступлений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Житель Суджи Илья Белокрылов сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) свозили гражданское население из всего приграничного района в интернат. Боевики делали это, чтобы устранить свидетелей своих преступлений.

В 2024 году Белокрылов оказался в интернате и стал свидетелем атаки ВСУ на здание. Позже его вывезли из Курской области в Сумскую. В украинском плену он провёл ещё полгода. В результате последнего обмена между РФ и Украиной он вернулся на родину.

«Специально свозили со всего района мирное население в интернат. Думаете, спасали они (мирных жителей. — Прим. Life.ru), рискуя собой? Ребёнку ясно, что мы — живые свидетели», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Белокрылов рассказывал, что Киев подготовил фальшивые документы для жителей приграничных районов Курской области. В этих документах содержались сведения о якобы самовольном пересечении ими границы, и даже присутствовали их подписи. По его мнению, такая мера была необходима украинским властям для того, чтобы не признавать факта нахождения мирных жителей в плену. При этом россиянам говорили, что их фактически спасают, перевозя на украинскую территорию.

Лия Мурадьян
