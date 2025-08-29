Киев подготовил фальшивые документы для жителей приграничных районов Курской области. Об этом рассказал житель Суджи Илья Белокрылов, который более полугода провёл в украинском плену в Сумской области. Мужчину вывезли туда после ракетного удара ВСУ по интернату в Судже.

Белокрылов, чьи слова передаёт ТАСС, утверждает, что в этих документах содержались сведения о якобы самовольном пересечении ими границы, и даже присутствовали их подписи. По его мнению, такая мера была необходима украинским властям для того, чтобы не признавать факта нахождения мирных жителей в плену. При этом, как добавил собеседник агентства, россиянам говорили, что их фактически спасают, перевозя на украинскую территорию.