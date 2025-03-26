В атакованном украинскими боевиками интернате в Судже находились более 100 человек. При этом разрушенное в результате удара здание так и не было разобрано. Об этом рассказал местный житель Николай Проценко.

По словам Проценко, он не знает, сколько человек выжило в результате той кровавой акции. Однако незадолго до трагедии ВСУ зазывали туда всех, кто лишился крова, а также стариков и больных.