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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 00:24

Житель Суджи: В уничтоженном ВСУ интернате жили более 100 человек

В атакованном украинскими боевиками интернате в Судже находились более 100 человек. При этом разрушенное в результате удара здание так и не было разобрано. Об этом рассказал местный житель Николай Проценко.

«104 человека было в интернате»,приводит комментарий мужчины ТАСС.

По словам Проценко, он не знает, сколько человек выжило в результате той кровавой акции. Однако незадолго до трагедии ВСУ зазывали туда всех, кто лишился крова, а также стариков и больных.

Мирошник: Десятки человек после обстрела ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы
Мирошник: Десятки человек после обстрела ВСУ интерната в Судже вывезли в Сумы

Напомним, 1 февраля ВСУ нанесли удар по школе-интернату в Судже Курской области, где укрывались мирные жители. Обстрел вёлся из Сумской области Украины. После этого в России возбудили уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, отдавшего приказ о пуске ракет. В Кремле назвали атаку на мирных людей чудовищной провокацией.

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Telegram / Александр Хинштейн

Лия Мурадьян
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