Подразделения 61-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, участвовавшей во вторжении в Курскую область и разграблении «Пятёрочки» в Судже, были переброшены на помощь побратимам в Харьковскую область. Им приказано остановить прорыв Армии России, доложила группа «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).