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Опубликовано 27 августа 2025, 05:53

Мародёрам ВСУ из суджанской «‎Пятёрочки» приказали остановить прорыв Армии России у Хатнего

На Хатнее перебросили солдат бригады ВСУ, разграбившей Пятёрочку в Судже

Мародёры ВСУ у суджанской «‎Пятёрочки». Обложка © Telegram / СУДЖА РОДНАЯ

Мародёры ВСУ у суджанской «‎Пятёрочки». Обложка © Telegram / СУДЖА РОДНАЯ

Подразделения 61-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, участвовавшей во вторжении в Курскую область и разграблении «Пятёрочки» в Судже, были переброшены на помощь побратимам в Харьковскую область. Им приказано остановить прорыв Армии России, доложила группа «Бесстрашные» группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«С целью недопущения дальнейшего продвижения «Северян» в направлении Хатнего и Амбарного, украинское командование перебросило на участок подразделения 61 ОМБр ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в «Курской авантюре», массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже, прославившись видеороликами из «Пятёрочки», — рассказали российские военные.

Напомним, 13 марта официально подтвердилось освобождение Суджи. Сотни наших бойцов шесть дней пробирались в тыл ВСУ по газопроводной трубе и взяли город штурмом. Местные жители встречали освободителей со слезами радости на глазах. Трогательным видео поделился Life.ru. Военный корреспондент показал кадры из разрушенной Суджи и зашёл внутрь многострадальной разгромленной ВСУшниками «Пятёрочки». Бойцы киевского режима часто делились в социальных сетях кадрами именно из этого места и вывозили отсюда домой товары.

«Пятёрочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации ВСУ
«Пятёрочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации ВСУ
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Андрей Бражников
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