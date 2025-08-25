Хинштейн: Возвращённые из Украины восемь курян прибыли в Курск

Восемь жителей города Суджи и Суджанского района, возвращённые из Украины в результате переговорного процесса, прибыли в Курск. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, соцработники помогут им восстановить документы и оформить положенные выплаты.

Возвращённые из Украины восемь курян прибыли в Курск. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Всех повторно осмотрели медики: один мужчина получил ранение, пока находился в оккупированном селе. Рассказал, что пошёл за водой, когда украинские преступники открыли по нему огонь», — написал Хинштейн.

По его словам, ночью специалисты одного из ПВР и волонтёры помогли жителям с размещением. Среди вернувшихся трое мужчин и четверо женщин (всем от 64 до 75 лет). Двоих забрали родственники, остальных обеспечат спальными местами, едой, вещами первой необходимости и одеждой.





