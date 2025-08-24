Появилась информация о состоянии курян, которых до сих пор удерживают на Украине

Среди курян, остающихся на территории Украины, есть тяжелобольные люди с ранениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Подробно побеседовали с курянами, которые освобождены из числа заложников. Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжелобольные люди с ранениями», — написала Москалькова в телеграм-канале.