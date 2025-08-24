Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
24 августа, 16:02

Появилась информация о состоянии курян, которых до сих пор удерживают на Украине

Москалькова: Среди удерживаемых на Украине курян есть тяжелобольные

Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Среди курян, остающихся на территории Украины, есть тяжелобольные люди с ранениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Подробно побеседовали с курянами, которые освобождены из числа заложников. Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжелобольные люди с ранениями»,написала Москалькова в телеграм-канале.

Она незамедлительно обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой об оказании экстренной медицинской помощи. Кроме того, Москалькова потребовала от украинской стороны срочного освобождения всех гражданских лиц, особенно раненых.

Напомним, что Россия обменялась с Украиной военнопленными по схеме 146 на 146. Вместе с российскими солдатами были возвращены восемь жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Москалькова лично встретила курян, которые вернулись из плена.

Полина Никифорова
