24 августа, 12:25

«Ну с приездом, родные»: Москалькова встретила курян, которых вернули с Украины в рамках обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретила жителей Курской области, которых вернули с Украины в рамках обмена. Восемь человек незаконно удерживались с февраля 2025 года в Сумах.

Москалькова встретила курян, которых вернули с Украины в рамках обмена. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Невозможно передать словами эмоции и переживания людей, которым удалось вернуться на родную землю. Всем им пришлось пройти через серьёзные испытания, психологическое давление. Каждый раз не перестаю поражаться выдержке этих людей, их стойкости и силе воли», — отметила Москалькова.

Благодаря совместным усилиям Минобороны и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, сегодня жители Курской области уже возвращаются домой. Москалькова же, в свою очередь, заверила в продолжении работы по возвращению на родину курян, которые в настоящее время всё ещё находятся на территории Украины.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническим усилиям Объединённых Арабских Эмиратов, оказавшим гуманитарную помощь.

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Наталья Демьянова
