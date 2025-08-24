«Ну с приездом, родные»: Москалькова встретила курян, которых вернули с Украины в рамках обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретила жителей Курской области, которых вернули с Украины в рамках обмена. Восемь человек незаконно удерживались с февраля 2025 года в Сумах.

Москалькова встретила курян, которых вернули с Украины в рамках обмена. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Невозможно передать словами эмоции и переживания людей, которым удалось вернуться на родную землю. Всем им пришлось пройти через серьёзные испытания, психологическое давление. Каждый раз не перестаю поражаться выдержке этих людей, их стойкости и силе воли», — отметила Москалькова.

Благодаря совместным усилиям Минобороны и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, сегодня жители Курской области уже возвращаются домой. Москалькова же, в свою очередь, заверила в продолжении работы по возвращению на родину курян, которые в настоящее время всё ещё находятся на территории Украины.