В рамках обмена Россия вернула восьмерых курян, которых незаконно удерживал Киев
Минобороны: В Россию возвращены восемь жителей Курской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev
В рамках обмена с Украиной на родину были возвращены восемь жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Кроме того, возвращены восемь граждан РФ — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническим усилиям Объединённых Арабских Эмиратов, оказавшим гуманитарную помощь.