Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

24 августа, 12:18

В рамках обмена Россия вернула восьмерых курян, которых незаконно удерживал Киев

Минобороны: В Россию возвращены восемь жителей Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

В рамках обмена с Украиной на родину были возвращены восемь жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Кроме того, возвращены восемь граждан РФ — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле 146 на 146. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническим усилиям Объединённых Арабских Эмиратов, оказавшим гуманитарную помощь.

Наталья Демьянова
