В рамках обмена Россия вернула восьмерых курян, которых незаконно удерживал Киев

В рамках обмена с Украиной на родину были возвращены восемь жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Кроме того, возвращены восемь граждан РФ — жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — говорится в заявлении ведомства.