Москалькова анонсировала встречу с украинским коллегой по вопросу возвращения курян

Российский и украинский омбудсмены договорились о переговорах по возвращению курян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На предстоящей неделе запланированы переговоры между Москальковой и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

«Мы договорились с Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы определиться с конкретной датой возвращения курян», — заявила российский правозащитник журналистам.

По данным Москальковой, на территории Украины продолжают незаконно удерживать 31 мирного жителя Курской области. Предстоящие переговоры должны определить конкретные сроки и механизм их возвращения на родину. Это будет уже не первая встреча омбудсменов двух стран по вопросу граждан — ранее стороны успешно координировали возвращение отдельных групп задержанных.