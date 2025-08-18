Москалькова анонсировала встречу с украинским коллегой по вопросу возвращения курян
Омбудсмены России и Украины обсудят судьбу удерживаемых курян на этой неделе
Татьяна Москалькова. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев
Российский и украинский омбудсмены договорились о переговорах по возвращению курян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
На предстоящей неделе запланированы переговоры между Москальковой и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
«Мы договорились с Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы определиться с конкретной датой возвращения курян», — заявила российский правозащитник журналистам.
По данным Москальковой, на территории Украины продолжают незаконно удерживать 31 мирного жителя Курской области. Предстоящие переговоры должны определить конкретные сроки и механизм их возвращения на родину. Это будет уже не первая встреча омбудсменов двух стран по вопросу граждан — ранее стороны успешно координировали возвращение отдельных групп задержанных.
Ранее Москалькова направила обращение украинским властям. В нём она призвала обеспечить всем задержанным гражданам Курской области надлежащие условия содержания, включая предоставление достаточного количества продуктов питания и одежды, а не допускать их голодания. Россия, в свою очередь, настаивает на том, чтобы Киев неукоснительно выполнял свои международные обязательства по защите мирных жителей.