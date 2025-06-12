Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинским властям с призывом предоставить всем удерживаемым курянам нормальные, продукты и одежду, а не морить их голодом. Россия подчёркивает необходимость строгого соблюдения Киевом её международных обязательств в отношении защиты гражданского населения. Однако Украина давно уже отвыкла следовать каким-либо правилам.

По словам Москальковой, на Украине до сих пор удерживаются 34 жителя Курской области. Она выразила тревогу, что представители Красного Креста теперь не могут добраться до этих людей. Им просто запретили находиться на территории.

«Я обратилась к украинской стороне, чтобы их посещали, чтобы они были обеспечены всем необходимым по Женевской конвенции, в том числе нормальным питанием, медикаментами, одеждой», — заявила журналистам Москалькова.

Она также выразила надежду на освобождение курян, несмотря на действия Киева. Договорённости, достигнутые в том числе в рамках стамбульского формата, должны быть выполнены.