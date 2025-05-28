Москалькова поблагодарила пограничников за возвращение вывезенных ВСУ россиян

Российские пограничники, действуя совместно с аппаратом федерального омбудсмена, активно участвуют в гуманитарных операциях по возвращению вывезенных бойцами ВСУ мирных жителей. Их труд высоко оценила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в поздравлении с Днём пограничника.

Москалькова подчеркнула, что доблесть пограничников, проявившаяся с первых дней Великой Отечественной войны в отражении фашистской агрессии, особенно актуальна в год 80-летия Победы. Нынешние стражи границ достойно продолжают это легендарное наследие. В условиях специальной военной операции они с честью отстаивают государственные интересы и безопасность страны, защищая её от внешних угроз.

«Особо хочу отметить наше гуманитарное взаимодействие с пограничниками, они помогают эвакуированным из Украины людям при пересечении границы, содействуют в воссоединении семей, возвращении российских граждан, незаконно вывезенных на украинскую территорию», — написала омбудсмен.