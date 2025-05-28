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27 мая, 21:33

Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к действующим сотрудникам и ветеранам Пограничной службы ФСБ по случаю их профессионального праздника. В видеообращении глава государства выразил особую благодарность тем, кто посвятил жизнь защите государственных рубежей.

Полное поздравление Путина по случаю Дня пограничника. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер подчеркнул, что современные пограничники продолжают славные традиции, заложенные ещё во времена древней Руси. Он отметил мужество и доблесть многих поколений защитников границ, ставших предметом национальной гордости.

«Благодарю за честную, верную службу Родине и нашему народу. С праздником!» — добавил президент.

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Ранее Путин подчеркнул важность внутренней мобилизации граждан и всего общества в условиях, в которых оказалась наша страна. Он также выделил русскую культуру как мощный фундамент для объединения общества, отметив, что её идеи всегда сосредоточены на человеке и народе в целом.

Артём Гапоненко
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