Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к действующим сотрудникам и ветеранам Пограничной службы ФСБ по случаю их профессионального праздника. В видеообращении глава государства выразил особую благодарность тем, кто посвятил жизнь защите государственных рубежей.