«Кадры решают всё»: Эксперт раскрыл Life.ru значимость проекта «Россия — страна возможностей»
Доцент Данилин: Путин знает, что проект «Страна возможностей» обеспечит кадрами
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В рамках проекта «Россия – страна возможностей» реализуется развитие и поддержка новой управленческой элиты нашей страны, потому что профессиональные кадры — это будущее государства, заявил Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. По его словам, президент Владимир Путин это понимает и поддерживает развитие кадрового управленческого потенциала.
«Кадры решают всё, говорили ещё люди в прошлом веке, и они были правы. И что касается ставки президента на этот проект, то да, она себя оправдала. Мы можем наблюдать, что в настоящее время пять губернаторов, шестнадцать глав городов и муниципалитетов, а также девять заместителей министров — выходцы из программы «Лидеры России». Огромное количество депутатов, всех и не перечислишь. Поэтому, конечно, это оправданный и эффективный способ кооперации новых элит», — отметил эксперт.
Он отметил, что всего в программах «Россия – страна возможностей» приняли участие, наверное, сотни тысяч человек. Только в проекте социальных архитекторов, это конкурс текущего года, приняли участие семь с половиной тысяч человек. А самый массовый был конкурс «Это у нас семейное», подчеркнул Долинин.
Фраза «Россия — страна возможностей» действительно оправдала себя в рамках этого проекта. Усилия, которые прикладывались в рамках этого проекта, также были не зря созданы и приложены. И можно сказать, что вот эти семь лет работы показывают, что её эффективность только возрастает.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин
Напомним, сегодня Путин провёл заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Там он отметил, что значительная часть финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» может баллотироваться в депутаты Государственной думы на выборах 2026 года. Кроме того, он дал добро на запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное».