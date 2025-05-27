«Кадры решают всё»: Эксперт раскрыл Life.ru значимость проекта «Россия — страна возможностей»

В рамках проекта «Россия – страна возможностей» реализуется развитие и поддержка новой управленческой элиты нашей страны, потому что профессиональные кадры — это будущее государства, заявил Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. По его словам, президент Владимир Путин это понимает и поддерживает развитие кадрового управленческого потенциала.

«Кадры решают всё, говорили ещё люди в прошлом веке, и они были правы. И что касается ставки президента на этот проект, то да, она себя оправдала. Мы можем наблюдать, что в настоящее время пять губернаторов, шестнадцать глав городов и муниципалитетов, а также девять заместителей министров — выходцы из программы «Лидеры России». Огромное количество депутатов, всех и не перечислишь. Поэтому, конечно, это оправданный и эффективный способ кооперации новых элит», — отметил эксперт.