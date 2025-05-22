Платформа «Россия — страна возможностей» отмечает семь лет со дня основания

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» отмечает семилетие, подтверждая свой статус уникального социального лифта. Эта масштабная инициатива российского лидера Владимира Путина за эти годы охватила свыше 25 миллионов человек из всех 89 регионов РФ и 150 стран мира. Об этом рассказали в пресс-службе.

Программа помогла тысячам людей вернуть веру в свои силы, поступить в вузы, найти призвание, построить карьеру и реализовать личные амбиции. Среди более чем 60 запущенных проектов — флагманы «Лидеры России», «Это у нас семейное» и «Я — профессионал», открывающие горизонты в самых разных сферах.

«И это не просто проектная деятельность и проведение конкурсов — мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности — мы создаём их вместе с участниками проектов РСВ», — сказал гендиректор платформы Андрей Бетин.

Аналогов этому масштабному движению по поиску и поддержке талантов нет в мире. Методики «РСВ» уже перенимают за рубежом: Азербайджан использует модель «Лидеров России» для своего конкурса «Юкселиш», а Абхазия — для «Команды Абхазии». Миссия проекта неизменна: открывать равные возможности для каждого, независимо от происхождения и места жительства, формируя тем самым будущее страны.