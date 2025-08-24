Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 20:40

Москалькова: Восемь курян прибыли на аэродром после обмена пленными

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

На один из аэродромов Московской области прибыл самолёт с восемью жителями Курской области, вернувшимися из украинского плена в рамках обмена. Об этом в социальных сетях сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Восемь курян прибыли на аэродром после обмена пленными. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Куряне вышли из разверзнутой рампы грузового отсека Ил-76, скандируя «Россия». Москалькова отметила, что на их лицах можно было видеть радость, усталость, надежду и сосредоточенность.

Появилась информация о состоянии курян, которых до сих пор удерживают на Украине
Появилась информация о состоянии курян, которых до сих пор удерживают на Украине

Напомним, Украина и Россия провели обмен пленными в формате 146 на 146. В настоящее время российские военнослужащие проходят необходимую психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии. В рамках обмена были возвращены и 8 жителей Курской области.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar