Москалькова: Восемь курян прибыли на аэродром после обмена пленными
Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
На один из аэродромов Московской области прибыл самолёт с восемью жителями Курской области, вернувшимися из украинского плена в рамках обмена. Об этом в социальных сетях сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Восемь курян прибыли на аэродром после обмена пленными. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Куряне вышли из разверзнутой рампы грузового отсека Ил-76, скандируя «Россия». Москалькова отметила, что на их лицах можно было видеть радость, усталость, надежду и сосредоточенность.
Напомним, Украина и Россия провели обмен пленными в формате 146 на 146. В настоящее время российские военнослужащие проходят необходимую психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии. В рамках обмена были возвращены и 8 жителей Курской области.