На один из аэродромов Московской области прибыл самолёт с восемью жителями Курской области, вернувшимися из украинского плена в рамках обмена. Об этом в социальных сетях сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Восемь курян прибыли на аэродром после обмена пленными. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Куряне вышли из разверзнутой рампы грузового отсека Ил-76, скандируя «Россия». Москалькова отметила, что на их лицах можно было видеть радость, усталость, надежду и сосредоточенность.