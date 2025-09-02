Армия России отбросила ВСУ к границе Днепропетровской области
Российские военные отбросили украинские подразделения к административной границе Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи», — заявил Рогов РИА «Новости».
По его словам, основные боевые действия на данном участке фронта уже переместились на территорию соседнего региона.
А ранее стало известно, что российские военные полностью освободили юг ДНР. Глава республики Денис Пушилин передал особые слова благодарности всем военнослужащим группировки войск «Восток». Он добавил, что российские военные продолжают продвигаться на территории ДНР.