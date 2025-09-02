Армия России отбросила ВСУ к границе Днепропетровской области

Российские военные отбросили украинские подразделения к административной границе Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи», — заявил Рогов РИА «Новости».

По его словам, основные боевые действия на данном участке фронта уже переместились на территорию соседнего региона.