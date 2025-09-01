Российские вооружённые силы установили контроль над 1573 квадратными километрами — что чуть меньше площади американского города Хьюстон — территорий в ходе летней кампании 2025 года. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные из российских, зарубежных и украинских источников.

За три месяца под российским флагом оказалось около 40 населённых пунктов, включая город Часов Яр и другие ключевые пункты в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Летнее наступление ВС РФ характеризовалось рекордным применением беспилотников — всего было зафиксировано 15 тысяч вылетов БПЛА, что привело к уничтожению сотен единиц техники ВСУ. Значительным достижением стало расширение буферной зоны в Курской области на 30% и установление контроля над стратегически важной шахтой имени Стаханова под Мирноградом.