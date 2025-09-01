Карта в кабинете Герасимова с Украиной в новых границах нагнала ужас на Киев
У главы ГШ Герасимова увидели карту Украины без Николаевской и Одесской областей
Кабинет Валерия Герасимова с картой Украины в новых границах. Обложка © Telegram / Минобороны России
Во время совещания по подведению итогов российской весенне-летней кампании 2025 года в кабинете главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заметили карту Украины с отделёнными Одесской и Николаевской областями. На это обратили внимание СМИ Незалежной, в которых по этому поводу стали распространяться тревога и отрицание.
Карта Украины в новых границах. Фото © Telegram / Минобороны России
В ходе совещания глава Вооружённых сил России обозначил дальнейшие цели для группировок войск. Похоже, Генштаб намекает Киеву, что текущие условия переговоров значительно лучше, чем те, что могут быть в будущем.
В российских медиа при этом с удовлетворением отмечают эффект, который карта произвела на украинские СМИ.
Тем временем Армия России успешно продвигается вперёд в зоне спецоперации, а командование, опираясь на эти результаты, может строить достаточно амбициозные планы. Так, накануне стало известно, что Армия России полностью освободила юг ДНР.