Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 12:17

Карта в кабинете Герасимова с Украиной в новых границах нагнала ужас на Киев

У главы ГШ Герасимова увидели карту Украины без Николаевской и Одесской областей

Кабинет Валерия Герасимова с картой Украины в новых границах. Обложка © Telegram / Минобороны России

Во время совещания по подведению итогов российской весенне-летней кампании 2025 года в кабинете главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заметили карту Украины с отделёнными Одесской и Николаевской областями. На это обратили внимание СМИ Незалежной, в которых по этому поводу стали распространяться тревога и отрицание.

Карта Украины в новых границах. Фото © Telegram / Минобороны России

В ходе совещания глава Вооружённых сил России обозначил дальнейшие цели для группировок войск. Похоже, Генштаб намекает Киеву, что текущие условия переговоров значительно лучше, чем те, что могут быть в будущем.

В российских медиа при этом с удовлетворением отмечают эффект, который карта произвела на украинские СМИ.

Зачистка приграничья: Войска «Севера» расширили контроль в Сумской области
Тем временем Армия России успешно продвигается вперёд в зоне спецоперации, а командование, опираясь на эти результаты, может строить достаточно амбициозные планы. Так, накануне стало известно, что Армия России полностью освободила юг ДНР.

