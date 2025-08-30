Зачистка приграничья: Войска «Севера» расширили контроль в Сумской области
ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ
Группировка войск «Север» взяла под контроль 210 квадратных километров территории в Сумской области после успешных боевых действий в приграничных районах. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
«Группировка войск «Север» после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населённых пунктов», — сказал Герасимов.
По словам главы военного ведомства, российские подразделения продолжают выполнение задач по созданию буферной зоны, обеспечивающей безопасность приграничных территорий. В ходе наступательных действий войскам группировки «Север» удалось взять под полный контроль 13 населённых пунктов, что позволило стабилизировать обстановку в этом направлении.
Помимо этого Герасимов заявил о беспрерывном наступлении российских войск по всей протяжённости фронта в ходе специальной военной операции. Он добавил, что за весну и лето российские соединения освободили 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населённых пунктов.