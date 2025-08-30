Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 14:40

Зачистка приграничья: Войска «Севера» расширили контроль в Сумской области

Герасимов: Группировка Север освободила 210 кв. км территории в Сумской области

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

Группировка войск «Север» взяла под контроль 210 квадратных километров территории в Сумской области после успешных боевых действий в приграничных районах. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Группировка войск «Север» после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населённых пунктов», — сказал Герасимов.

По словам главы военного ведомства, российские подразделения продолжают выполнение задач по созданию буферной зоны, обеспечивающей безопасность приграничных территорий. В ходе наступательных действий войскам группировки «Север» удалось взять под полный контроль 13 населённых пунктов, что позволило стабилизировать обстановку в этом направлении.

Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО: главное
Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО: главное

Помимо этого Герасимов заявил о беспрерывном наступлении российских войск по всей протяжённости фронта в ходе специальной военной операции. Он добавил, что за весну и лето российские соединения освободили 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населённых пунктов.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Валерий Герасимов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar