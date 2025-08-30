Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО: главное

Российская весенне-летняя кампания в зоне специальной военной операции (СВО) подошла к концу. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвёл её итоги подчеркнув, что стратегическая инициатива полностью находится у российских войск. Главные заявления офицера — в материале Life.ru.

Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ

По его словам, объединённая группировка продолжает наступление по всей линии фронта, освободив с марта 3,5 тыс. кв. км и 149 населеённых пунктов, одновременно нанося точечные удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Герасимов сообщил, что 99,7% Луганской Народной Республики, 79% Донецкой Народной Республики, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей находятся под контролем РФ. В Сумской и Харьковской областях создается зона безопасности: в Сумской области взяты под контроль 210 кв. км и 13 населенных пунктов, а в Харьковской идут бои на Волчанском и Липцовском направлениях.

В Днепропетровской области освобождены семь сел, включая Дачное и Филию, преодолены линии инженерных заграждений. На Рубцовском направлении войска продвинулись на 25 км, заняв десять населённых пунктов, таких как Мирное и Катериновка. В Северске и Часовом Яре бои идут в городской черте, а Константиновка окружена с юго-востока.

28 августа в Киеве поражены предприятия «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», производящие комплектующие для ракет «Сапсан», «Гром-2» и ударных БПЛА. В ночь на 30 августа удары нанесены по заводам «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и Павлоградскому химическому заводу, а также по авиатехнике и инфраструктуре на десяти военных аэродромах, включая Ивано-Франковск, Васильков и Староконстантинов.

По оценке Герасимова, украинские войска, сосредоточив усилия на сдерживании российского наступления, несут значительные потери и вынуждены перебрасывать боеспособные подразделения между кризисными направлениями. Это, по его словам, подтверждает утрату ВСУ стратегической инициативы.

Успех российских войск обеспечивается своевременными поставками высокоточного оружия, ракет и техники, а также высоким профессионализмом военнослужащих. Герасимов отметил, что за мужество и героизм государственными наградами удостоены 120,9 тыс. военнослужащих, из них свыше 101 тыс. — солдаты и сержанты. Командиры тактического звена освоили новые приёмы и нестандартные подходы, успешно применяя их в бою.