Специальная военная операция (СВО)

30 августа, 13:26

Генштаб уточнит задачи подразделений на осенний период

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Генштаб сегодня, 30 августа, определит задачи военным подразделениям на осенний период. Такое заявление сделал генерал армии Валерий Герасимов, глава российского Генштаба.

«Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — заявил Герасимов.

ВС России удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО, заявил Герасимов
Напомним, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. По словам Герасимова, минувшей ночью был осуществлен результативный удар по предприятиям ВСУ. Удар пришёлся по предприятиям «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также сборочным цехам Павлоградского химического завода, производящим двигатели, боевые части и топливо для ракет.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Валерий Герасимов
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
