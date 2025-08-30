Генштаб уточнит задачи подразделений на осенний период

Напомним, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. По словам Герасимова, минувшей ночью был осуществлен результативный удар по предприятиям ВСУ. Удар пришёлся по предприятиям «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также сборочным цехам Павлоградского химического завода, производящим двигатели, боевые части и топливо для ракет.