ВС РФ нанесла удары по 76 объектам ВПК Украины, поражены заводы и аэродромы

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Как сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, минувшей ночью был осуществлен результативный удар по предприятиям ВСУ.

Удар пришёлся по предприятиям «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также сборочным цехам Павлоградского химического завода, производящим двигатели, боевые части и топливо для ракет. Кроме того, поражены авиационная техника и инфраструктура на десяти военных аэродромах, включая Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов.

Герасимов также отметил, что за весенне-летний период 2025 года ВС РФ нанесли удары по 76 ключевым объектам украинского ВПК, приоритетно нацеливаясь на предприятия, производящие ракетные комплексы и беспилотники большой дальности.