ВС России удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО, заявил Герасимов

Герасимов: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС РФ
Российские войска сохраняют полную стратегическую инициативу в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
«На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск», — подчеркнул генерал армии.
Герасимов также сообщил, что выполнение задач СВО будет продолжено ведением наступательных действий. Он также выделил значение оборонно-промышленного комплекса, заявив, что именно благодаря его способности оперативно поставлять в необходимых объёмах высокоточное оружие, ракеты, боеприпасы, вооружение и технику.
Ранее сообщалось о семи ударах ВС РФ, нацеленных на украинские военные объекты. Результатом этих действий стало поражение производственных предприятий оборонного сектора, аэродромов, хранилищ с ракетами «Сапсан» и установками «Нептун».