Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:24

ВС России удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО, заявил Герасимов

Герасимов: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Российские войска сохраняют полную стратегическую инициативу в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск», — подчеркнул генерал армии.

Герасимов также сообщил, что выполнение задач СВО будет продолжено ведением наступательных действий. Он также выделил значение оборонно-промышленного комплекса, заявив, что именно благодаря его способности оперативно поставлять в необходимых объёмах высокоточное оружие, ракеты, боеприпасы, вооружение и технику.

ФСБ и ВС РФ нанесли серию ударов по предприятиям, связанным с производством «Сапсана»
ФСБ и ВС РФ нанесли серию ударов по предприятиям, связанным с производством «Сапсана»

Ранее сообщалось о семи ударах ВС РФ, нацеленных на украинские военные объекты. Результатом этих действий стало поражение производственных предприятий оборонного сектора, аэродромов, хранилищ с ракетами «Сапсан» и установками «Нептун».

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Валерий Герасимов
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar