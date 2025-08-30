ВС России удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО, заявил Герасимов

Герасимов также сообщил, что выполнение задач СВО будет продолжено ведением наступательных действий. Он также выделил значение оборонно-промышленного комплекса, заявив, что именно благодаря его способности оперативно поставлять в необходимых объёмах высокоточное оружие, ракеты, боеприпасы, вооружение и технику.