Российские войска выбили ВСУ из Полтавки под Константиновкой
Советник Кимаковский: Штурмовики Центра почти вытеснили ВСУ из Полтавки в ДНР
Обложка © Telegram/Минобороны России
Российские штурмовые подразделения практически полностью вытеснили Вооружённые силы Украины из населённого пункта Полтавка к юго-западу от Константиновки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Штурмовики группировки «Центр» практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления», — сказал он ТАСС, добавив, что в настоящее время российские военные проводят работы по выравниванию линии фронта на данном участке.
Накануне стало известно о завершении операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Ранее российские военные полностью освободили южные районы ДНР.