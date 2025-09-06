Мессенджер MAX
6 сентября, 10:12

Российские войска выбили ВСУ из Полтавки под Константиновкой

Обложка © Telegram/Минобороны России

Российские штурмовые подразделения практически полностью вытеснили Вооружённые силы Украины из населённого пункта Полтавка к юго-западу от Константиновки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Штурмовики группировки «Центр» практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления», — сказал он ТАСС, добавив, что в настоящее время российские военные проводят работы по выравниванию линии фронта на данном участке.

ВСУ сбежали из Марково в ДНР под яростным напором Армии России
ВСУ сбежали из Марково в ДНР под яростным напором Армии России

Накануне стало известно о завершении операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Ранее российские военные полностью освободили южные районы ДНР.

