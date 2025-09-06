Вооружённые сил Украины с начала специальной военной операции потеряли уже 1,8 миллиона солдат, заявил на ВЭФ советник президента РФ Антон Кобяков. Это означает, что ежедневно на фронт отправляется около 650 военнослужащих, которые фактически идут на верную гибель.

«Происходит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов», — отметил Кобяков.

По его словам, эти страшные факты долгое время замалчивались и не получали должного внимания общественности. Однако теперь подтверждения появились — и они не оставляют сомнений в масштабах трагедии.