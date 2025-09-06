Кремль получил донесение о потерях ВСУ в 1,8 млн военнослужащих
Вооружённые сил Украины с начала специальной военной операции потеряли уже 1,8 миллиона солдат, заявил на ВЭФ советник президента РФ Антон Кобяков. Это означает, что ежедневно на фронт отправляется около 650 военнослужащих, которые фактически идут на верную гибель.
«Происходит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов», — отметил Кобяков.
По его словам, эти страшные факты долгое время замалчивались и не получали должного внимания общественности. Однако теперь подтверждения появились — и они не оставляют сомнений в масштабах трагедии.
Несколькими неделями ранее российские хакеры сумели взломать базу данных Генштаба ВСУ, где говорилось, что потери Вооружённых сил с начала СВО составили 1,7 миллиона человек. Политологи считают, что Украина никогда не простит этого Владимиру Зеленскому, поскольку вся «путинская пропаганда», о которой он и его друзья кричали, оказывается правдой.