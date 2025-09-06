СМИ узнали сроки поставки ВСУ дальнобойных ракет ERAM, совместимых с F-16 и МиГ-29

Украине могут поставить первую партию американских управляемых ракет воздушного базирования ERAM уже в октябре 2025 года, однако ни о каких тысячах речи не идёт. Скорее всего, снарядов будет 10, сообщил журнал Aviation Week & Space Technology со ссылкой на информированных источников.

«Несмотря на то, что Украина планировала закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых 10 планируется на октябрь», — сказал инсайдер.

Со слов источника, эти ракеты будут совместимы не только с западными истребителями F-16, но и с самолётами МиГ-29, которые есть на вооружении Воздушных сил Украины. Издание отмечает, что в США сейчас ведётся разработка нового класса боеприпасов на аналогичных ERAM поддонах, а также занимаются засекреченным проектом с кодовым названием Sunrise.