СМИ узнали сроки поставки ВСУ дальнобойных ракет ERAM, совместимых с F-16 и МиГ-29
Aviation Week: Киев может получить первую партию ракет ERAM в октябре 2025 года
Обложка © Midjourney / Life.ru
Украине могут поставить первую партию американских управляемых ракет воздушного базирования ERAM уже в октябре 2025 года, однако ни о каких тысячах речи не идёт. Скорее всего, снарядов будет 10, сообщил журнал Aviation Week & Space Technology со ссылкой на информированных источников.
«Несмотря на то, что Украина планировала закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых 10 планируется на октябрь», — сказал инсайдер.
Со слов источника, эти ракеты будут совместимы не только с западными истребителями F-16, но и с самолётами МиГ-29, которые есть на вооружении Воздушных сил Украины. Издание отмечает, что в США сейчас ведётся разработка нового класса боеприпасов на аналогичных ERAM поддонах, а также занимаются засекреченным проектом с кодовым названием Sunrise.
А по данным The Wall Street Journal, Белый дом одобрил продажу Киеву 3350 ракет увеличенной дальности действия ERAM. Но эксперты уверены, что на данный момент такого количества ракет физически не существует. В Штатах сейчас идёт тендер на производство не ракет, а планирующих бомб.