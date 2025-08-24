Мессенджер MAX
23 августа, 23:38

Украине продадут тысячи американских дальнобойных ракет ERAM

WSJ: США одобрили продажу Киеву 3350 ракет с увеличенной дальностью поражения

Обложка © Midjourney / Life.ru

Белый дом на этой неделе одобрил продажу Киеву 3350 ракет увеличенной дальности действия ERAM. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники.

«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника», — говорится в материале.

По данным источников СМИ, совокупная стоимость нового пакета вооружений составила 850 миллионов долларов. При этом большую часть расходов взяли на себя страны Европы.

Отмечается, что радиус действия ракет ERAM составляет 240-450 километров. Это означает, что украинская сторона, вероятно, будет запрашивать одобрение Соединённых Штатов на их использование в ходе боевых действий. При этом ранее стало известно, что американское Министерство обороны уже несколько месяцев не разрешает киевскому режиму использовать дальнобойные вооружения для нанесения ударов вглубь России.

