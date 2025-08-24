Украине продадут тысячи американских дальнобойных ракет ERAM

Белый дом на этой неделе одобрил продажу Киеву 3350 ракет увеличенной дальности действия ERAM. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники.

«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника», — говорится в материале.

По данным источников СМИ, совокупная стоимость нового пакета вооружений составила 850 миллионов долларов. При этом большую часть расходов взяли на себя страны Европы.