Минобороны США уже несколько месяцев не даёт киевскому режиму разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Такой информацией делится издание The Wall Street Journal.

«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции», — сказано в публикации. Подчёркивается, что в течение всего этого времени администрация президента США пытается оказать влияние на РФ, склонив её к началу переговорного процесса.

Как отмечает WSJ, украинская сторона не использует дальнобойные системы ATACMS с конца весны. С того момента Вооружённые силы Украины лишь раз пытались атаковать с их помощью территорию Российской Федерации, но получили запрет на это от Соединённых Штатов.