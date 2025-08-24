США запретили Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS
Минобороны США уже несколько месяцев не даёт киевскому режиму разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Такой информацией делится издание The Wall Street Journal.
«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции», — сказано в публикации. Подчёркивается, что в течение всего этого времени администрация президента США пытается оказать влияние на РФ, склонив её к началу переговорного процесса.
Как отмечает WSJ, украинская сторона не использует дальнобойные системы ATACMS с конца весны. С того момента Вооружённые силы Украины лишь раз пытались атаковать с их помощью территорию Российской Федерации, но получили запрет на это от Соединённых Штатов.
Ранее председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в прошлом году страны альянса отправили на Украину оружия на сумму порядка 50 миллиардов долларов. По его словам, Североатлантический блок планирует увеличивать объёмы помощи киевскому режиму. При этом адмирал подчеркнул, что внутри НАТО не ведётся обсуждение отправки военных контингентов на Украину. По его словам, вопрос возможного участия войск альянса остаётся «в зачаточном состоянии», а решения о гарантиях безопасности должны приниматься политиками.