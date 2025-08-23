В НАТО назвали стоимость поставленного за год Украине оружия

В 2024 году страны НАТО поставили Украине вооружение на сумму около 50 миллиардов долларов и намерены наращивать объёмы помощи. Об этом сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Страны НАТО предоставили 99% от общего объёма военной помощи. В 2024 году их объём достиг 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов долларов, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы весьма оптимистичны. Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличивать её», — сказал он.

При этом адмирал подчеркнул, что внутри НАТО не ведётся обсуждение отправки военных контингентов на Украину. По его словам, вопрос возможного участия войск альянса остаётся «в зачаточном состоянии», а решения о гарантиях безопасности должны приниматься политиками. Он добавил, что на данный момент не известно, есть ли готовые силы для таких миссий, и возможны лишь отдельные двусторонние инициативы.