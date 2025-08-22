Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 15:05

Генсек НАТО назвал две страны, которые исключают членство Украины в альянсе

Рютте: США и Венгрия выступают против членства Украины в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

США и Венгрия категорически против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом журналистам заявил генсек альянса Марк Рютте.

«Мы подтвердили в Вашингтоне, что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: «не сейчас», «может быть», «никогда», «может быть, в будущем», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Таким образом, генсек альянса подтвердил ранее достигнутые договорённости, но признал наличие разногласий среди некоторых членов организации относительно сроков и возможности вступления Украины.

Трамп: Зеленский завершит конфликт, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО
Трамп: Зеленский завершит конфликт, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что на встрече с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп сделал два ключевых заявления. Он исключил вступление Украины в НАТО и указал, что «режим тишины» не обязателен для мирных переговоров.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Марк Рютте
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar