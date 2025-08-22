Генсек НАТО назвал две страны, которые исключают членство Украины в альянсе

США и Венгрия категорически против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом журналистам заявил генсек альянса Марк Рютте.

«Мы подтвердили в Вашингтоне, что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: «не сейчас», «может быть», «никогда», «может быть, в будущем», — сказал он в ходе пресс-конференции.