Генсек НАТО назвал две страны, которые исключают членство Украины в альянсе
Рютте: США и Венгрия выступают против членства Украины в НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
США и Венгрия категорически против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом журналистам заявил генсек альянса Марк Рютте.
«Мы подтвердили в Вашингтоне, что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: «не сейчас», «может быть», «никогда», «может быть, в будущем», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Таким образом, генсек альянса подтвердил ранее достигнутые договорённости, но признал наличие разногласий среди некоторых членов организации относительно сроков и возможности вступления Украины.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что на встрече с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп сделал два ключевых заявления. Он исключил вступление Украины в НАТО и указал, что «режим тишины» не обязателен для мирных переговоров.