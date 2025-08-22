Мессенджер MAX
22 августа, 14:31

«Будет ещё»: Стало известно, насколько НАТО накачало Киев оружием

Рютте: НАТО поставило Украине американского оружия на 1,5 млрд долларов за месяц

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса за последний месяц закупили в США и передали Киеву вооружений на сумму $1,5 млрд. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой украинского режима Владимиром Зеленским в Киеве.

«Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет ещё», — сказал он.

По словам Рютте, альянс намерен продолжать снабжение ВСУ и после завершения боевых действий. Кроме того, генсек подчеркнул, что НАТО планирует помочь Киеву увеличить численность вооружённых сил и запустить новые оборонные производства на контролируемой территории.

Раскрыта сумма, которую ЕС потратил на Украину с начала СВО
Ранее сообщалось, что несмотря на активные поставки вооружений Киеву, западные столицы не решаются направить собственные войска на Украину. Для европейских правительств перспектива ежедневно получать известия о погибших солдатах стала бы политическим ударом, учитывая и без того низкие рейтинги действующих лидеров.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
