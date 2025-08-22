Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса за последний месяц закупили в США и передали Киеву вооружений на сумму $1,5 млрд. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой украинского режима Владимиром Зеленским в Киеве.

«Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет ещё», — сказал он.

По словам Рютте, альянс намерен продолжать снабжение ВСУ и после завершения боевых действий. Кроме того, генсек подчеркнул, что НАТО планирует помочь Киеву увеличить численность вооружённых сил и запустить новые оборонные производства на контролируемой территории.