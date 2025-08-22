«Будет ещё»: Стало известно, насколько НАТО накачало Киев оружием
Рютте: НАТО поставило Украине американского оружия на 1,5 млрд долларов за месяц
Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса за последний месяц закупили в США и передали Киеву вооружений на сумму $1,5 млрд. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой украинского режима Владимиром Зеленским в Киеве.
«Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет ещё», — сказал он.
По словам Рютте, альянс намерен продолжать снабжение ВСУ и после завершения боевых действий. Кроме того, генсек подчеркнул, что НАТО планирует помочь Киеву увеличить численность вооружённых сил и запустить новые оборонные производства на контролируемой территории.
Ранее сообщалось, что несмотря на активные поставки вооружений Киеву, западные столицы не решаются направить собственные войска на Украину. Для европейских правительств перспектива ежедневно получать известия о погибших солдатах стала бы политическим ударом, учитывая и без того низкие рейтинги действующих лидеров.