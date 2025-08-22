Пока продолжаются боевые действия на Украине, западные столицы не рискнут направлять туда собственные войска. Для европейских политиков перспектива ежедневно получать новости о погибших солдатах — настоящий кошмар. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил политолог Дмитрий Солонников.

«Ежедневно получать десятки гробов обратно — для правительств европейских стран это достаточно страшно. И так рейтинги нынешних руководителей крайне низкие», — отметил эксперт.

Великобритания переживает политический спад, ведь лейбористы утратили поддержку, а лидером по популярности стала Партия реформ Найджела Хараджи. Во Франции ситуация не менее напряжённая — президент Эмманюэль Макрон сталкивается с рисками политического кризиса, особенно если осенью не будет принят бюджет. Возможна отставка кабинета и роспуск парламента, что серьёзно ослабит позиции действующей власти.

«Если на этом фоне будет ещё пачка гробов, каждую неделю приезжающая из Киева, это ещё больше обрушит рейтинги правящих элит. Поэтому во время войны никто никого посылать не будет. А если боевые действия будут прекращены, то найдут красивое название, миротворческий контингент, введут военную полицию, наблюдателей», — полагает Солонников.

По его словам, в таком формате участие станет политически более выгодным и менее болезненным.