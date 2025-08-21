Мессенджер MAX
21 августа, 11:07

Ермак рассказал, какие страны готовы отправить войска на Украину

Ермак: Войска на Украину планируют отправить более трёх стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michele Ursi

Более трёх государств готовы направить свои войска Киеву в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что среди них есть те, о которых уже упоминалось в СМИ.

Отвечая на вопрос итальянского издания Corriere della Sera относительно возможного участия Германии, Великобритании и Франции, Ермак подтвердил наличие таких намерений, но предпочёл сохранить детали в секрете.

По словам Ермака, в конечном итоге всё зависит от США. Вашингтон уже пообещал Киеву включиться в будущие гарантии безопасности. В четверг военные представители Киева планируют возобновить переговоры с Пентагоном, чтобы обсудить конкретные параметры этого соглашения.

«На нашей территории, безусловно, будут находиться войска союзников», — заявил Ермак.

Что касается численности контингентов, то она будет определяться исходя из протяжённости границы с Россией. Украинское командование тщательно анализирует масштабы необходимой охраны, а также разрабатывает мандат и рамки миссии, включая методы развёртывания и полномочия иностранных военных.

NYT: Запад может ввести войска на Украину без одобрения России
Вчера американские СМИ писали, что десять европейских стран собираются отправить своих военных на Украину после того, как будет достигнуто мирное соглашение. К примеру, предоставить солдат уже рвётся Эстония. А вот политологи считают, что все эти громкие заявления до дела не дойдут. При этом в ЕС отмечают, что, к примеру, лидерам Великобритании и Франции просто не хватит политической воли для такого шага.

Владимир Озеров
