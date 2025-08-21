Ермак рассказал, какие страны готовы отправить войска на Украину

Более трёх государств готовы направить свои войска Киеву в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что среди них есть те, о которых уже упоминалось в СМИ.

Отвечая на вопрос итальянского издания Corriere della Sera относительно возможного участия Германии, Великобритании и Франции, Ермак подтвердил наличие таких намерений, но предпочёл сохранить детали в секрете.

По словам Ермака, в конечном итоге всё зависит от США. Вашингтон уже пообещал Киеву включиться в будущие гарантии безопасности. В четверг военные представители Киева планируют возобновить переговоры с Пентагоном, чтобы обсудить конкретные параметры этого соглашения.

«На нашей территории, безусловно, будут находиться войска союзников», — заявил Ермак.